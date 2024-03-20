В Москве прошла презентация проекта Лиги марафонов БРИКС

В Москве состоялась презентация проекта Лиги марафонов БРИКС, соглашение о которой было подписано 15 июня прошлого года в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

На первом этапе в Лигу войдут три крупнейших старта на 42,2 км: Московский марафон, петербургский марафон «Белые ночи» и Казанский марафон.

«Цель проекта конкретная — объединить более 1 млн российских бегунов, обеспечить не менее 100 тыс. участников в рамках Лиги марафонов России, объединить десять марафонов стран БРИКС в долгосрочной перспективе», — рассказал один из организаторов, спортивный предприниматель Владимир Волошин.

По его словам, в планах у оргкомитета пригласить в 2025 году к участию в Лиге Китай, Индию, Бразилию, ЮАР, Иран, Египет.

Он добавил, что переговоры уже ведутся. Работа по международному продвижению Лиги, как уточнил Волошин, продлится вплоть до 2030 года.

В рамках презентации была также представлена программа мотивации для спортсменов-любителей.

Участники Лиги марафонов России, которые в этом году пробегут две или три из трёх марафонских дистанций, получат доступ к дополнительным сервисам на площадках событий, особенные сувениры, а также возможность войти в специальные рейтинги.

В частности, тех, кто преодолеют два из трёх марафонов, получат особенный памятный значок на финише второго забега, а имена этих спортсменов будут на отдельной стене марафонцев на Московском марафоне.

Те, кто смогут пробежать три забега из трёх, получат специальный приз на финише третьего марафона Лиги, их имена также будут на отдельной стене марафонцев на Московском марафоне, спортсмены получат приглашение на закрытый гала-ужин.