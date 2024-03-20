RT в Telegram
Подпишись

Transfermarkt обнулил рыночную стоимость Промеса

Короткая ссылка
Портал Transfermarkt обнулил рыночную стоимость форварда «Спартака» Квинси Промеса.
Transfermarkt обнулил рыночную стоимость Промеса
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

На портале теперь не отображается рыночная стоимость нападающего красно-белых.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о ситуации касательно Промеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить