Transfermarkt обнулил рыночную стоимость Промеса
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На портале теперь не отображается рыночная стоимость нападающего красно-белых.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
Ранее бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о ситуации касательно Промеса.