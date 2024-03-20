Transfermarkt обнулил рыночную стоимость Промеса

Портал Transfermarkt обнулил рыночную стоимость форварда «Спартака» Квинси Промеса.

На портале теперь не отображается рыночная стоимость нападающего красно-белых.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о ситуации касательно Промеса.