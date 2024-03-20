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Большунов: никакого плана в командном спринте не было

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал победу на чемпионате России в Малиновке.
Большунов: никакого плана в командном спринте не было
  • РИА Новости

«Плана никакого не было. Когда встретились с Савелием, обсудили, что будем смотреть, как пойдёт гонка, загадывать нет смысла, важно, как сработают лыжи. На финишном этапе рядом с Ермилом шли, боролись, но потом я чуть‑чуть отъехал от него», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Результат спортсменов — 18:10.5.

Вторыми финишировали Илья Семиков и Ермил Вокуев из Республика Коми. Их отставание — 4,6 секунды. Третьи — Иван Горбунов и Сергей Ардашев из Республики Татарстан (+7,9).

Ранее Истомина и Степанова выиграли командный спринт на чемпионате России в Малиновке.

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