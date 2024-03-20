Степанова — о победе в командном спринте на ЧР: было тяжелее, чем на Спартакиаде, но мы справились

Олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала победу в командном спринте классическим стилем на чемпионате России.

«Работала по самочувствию, пыталась сохранить все силы на третий круг. Спасибо Маше за чудесную работу. Сегодня было гораздо тяжелее, чем на Спартакиаде, но мы справились. На командные гонки я умею настраиваться, всё-таки не за себя бегу», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Результат спортсменок — 20:56,5. Лыжницы представляют Архангельскую область.

Вторыми финишировали Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина, выступающие за Тюменскую область. Их отставание составило 2,80. Третьи — Лидия Горбунова и Дарья Непряева из Республики Татарстан (+4,50).

Ранее Терентьев и Червоткин стали лучшими в квалификации командного спринта на чемпионате России.