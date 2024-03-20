Степанова — о победе в командном спринте на ЧР: было тяжелее, чем на Спартакиаде, но мы справились
- РИА Новости
«Работала по самочувствию, пыталась сохранить все силы на третий круг. Спасибо Маше за чудесную работу. Сегодня было гораздо тяжелее, чем на Спартакиаде, но мы справились. На командные гонки я умею настраиваться, всё-таки не за себя бегу», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».
Результат спортсменок — 20:56,5. Лыжницы представляют Архангельскую область.
Вторыми финишировали Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина, выступающие за Тюменскую область. Их отставание составило 2,80. Третьи — Лидия Горбунова и Дарья Непряева из Республики Татарстан (+4,50).
Ранее Терентьев и Червоткин стали лучшими в квалификации командного спринта на чемпионате России.