Лебедев: без спортсменов из России любое соревнование является некачественным

Бывший чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории Денис Лебедев высказал мнение касательно санкций в отношении российских спортсменов.

«Всё больше и больше спортсменов в мире высказываются, что без России соревнования являются неполными, некачественными. Без присутствия нашей страны на соревнованиях любой чемпион мира будет некачественным, олимпийский чемпион будет неполноценным», — цитирует Лебедева РИА Новости.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов до церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала плевком в лицо всему российскому народу запрет для спортсменов из России участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже.