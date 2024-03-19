Губерниев — об Уткине: он был лучшим в профессии

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о смерти журналиста Василия Уткина.

«Был без связи, только узнал… Огромная потеря для всех нас, он был лучшим в профессии… Уткина мне очень не хватало на большом экране… Комментаторский цех осиротел…. Слов нет…» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

19 марта стало известно, что Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова.

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вёл ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-ПЛЮС. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.

В последнее время журналист развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее обладатель Кубка Гагарина 2011 года Константин Кольцов умер на 43-м году жизни.