Непомнящий: Уткин не любил непрофессионализма в футболе

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал новость о смерти спортивного журналиста Василия Уткина.

«Мы постоянно общались, и я как бы принимал его у себя дома много-много раз. Он был близким для меня человеком на протяжении всего времени. Более того, он даже меня пригласил на работу в НТВ-Плюс — у меня была своя программа, когда он был главным. Я считаю, что он один из лучших отечественных журналистов. Он занимался подготовкой комментаторов и очень строг был по отношению к отбору. Он сам занимался подготовкой комментаторов. Как и у любого человека, у него есть недостатки, но я отношусь к недостаткам как к продолжению достоинств. Он очень был избирателен в друзьях. Если он дружил, то готов был на всё ради близкого человека. Если он к кому-то нехорошо относился, то был ядовит. Он не любил непрофессионализма в футболе. Он по своим высоким меркам мерил профессионалов. Он был для меня из молодого поколения очень грамотных, умных специалистов», — заявил Непомнящий RT.

Ранее РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Уткина.