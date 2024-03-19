РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Уткина

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением касательно новости о смерти российского комментатора и журналиста Василия Уткина.

«Сегодня не стало великого комментатора, отличного человека и нашего друга Василия Уткина. Спасибо за «Футбольный клуб», отличные репортажи, воспитанников, которые продолжают делать наш футбол лучше, и счастливое детство многих из нас. Покойся с миром, легенда, нам будет тебя очень не хватать», — написано в Telegram-канале РПЛ.

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вёл ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.

В последнее время Уткин развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее сообщалось, что Уткин скончался 19 марта в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова.