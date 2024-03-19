«Фиорентина» сообщила о смерти генерального директора клуба Бароне

Пресс-служба «Фиорентины» сообщила о смерти генерального директора Джузеппе Бароне.

«С глубокой болью и огромной печалью «Фиорентина» сегодня теряет одну из своих точек отсчёта, фигуру, которая ознаменовала недавнюю историю клуба и которую никогда не забудут. Бароне после болезни, возникшей в воскресенье, скончался сегодня в больнице «Сан-Рафаэле» в Милане», — говорится в заявлении на официальном сайте «Фиорентины».

Напомним, что 17 марта матч 29-го тура Серии А «Аталанта» — «Фиорентина» был перенесён на неопределённый срок из-за сердечного приступа у гендиректора «фиалок».

Ранее «Рома» на своём поле обыграла «Сассуоло» в матче 29-го тура итальянской Серии А.