RT в Telegram
Подпишись

«Фиорентина» сообщила о смерти генерального директора клуба Бароне

Короткая ссылка
Пресс-служба «Фиорентины» сообщила о смерти генерального директора Джузеппе Бароне.
«Фиорентина» сообщила о смерти генерального директора клуба Бароне
  • Gettyimages.ru
  • © Nicolò Campo

«С глубокой болью и огромной печалью «Фиорентина» сегодня теряет одну из своих точек отсчёта, фигуру, которая ознаменовала недавнюю историю клуба и которую никогда не забудут. Бароне после болезни, возникшей в воскресенье, скончался сегодня в больнице «Сан-Рафаэле» в Милане», — говорится в заявлении на официальном сайте «Фиорентины».

Напомним, что 17 марта матч 29-го тура Серии А «Аталанта» — «Фиорентина» был перенесён на неопределённый срок из-за сердечного приступа у гендиректора «фиалок».

Ранее «Рома» на своём поле обыграла «Сассуоло» в матче 29-го тура итальянской Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить