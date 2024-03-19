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Лыжник Вокуев — о победе на чемпионате России: я тоже не из библиотеки вышел

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Ермил Вокуев прокомментировал победу в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Малиновке.
Лыжник Вокуев — о победе на чемпионате России: я тоже не из библиотеки вышел
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Буквально три дня назад смотрел чемпионат России по телевизору. Увидел, что только один спортсмен из Коми попал в тридцатку сильнейших. Тогда позвонил тренеру и сказал: «Еду вас спасать». Что сегодня и сделал.

Я тоже не из библиотеки вышел. Тоже тренируюсь. Да, прервал победную серию Большунова, но завтра новый старт», — сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».

Результат спортсмена — 23:50,0.

На второй позиции финишировал Савелий Коростелёв с отставанием 15,7 секунды. Тройку лучших замкнул Алексей Червоткин (+16,3).

Ранее сообщалось, что Александр Большунов не выиграл личную гонку впервые с марта 2023 года.

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