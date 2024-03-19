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Степанова — о победе Кулешовой: она доказала, что является мастером второго круга

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала победу Анастасии Кулешовой в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Малиновке.
Степанова — о победе Кулешовой: она доказала, что является мастером второго круга
  • РИА Новости

«Анастасия сотворила фантастику на последних километрах. Это фантастика! Она доказала, что является мастером второго круга. И вторая победа. Я её с этим поздравляю.

Фалеева? В поражении план реванша. Я сегодня охраняла её сон. Пусть соседям будет стыдно, они знают, о ком я. И я принесла ей в контейнере плов», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Результат Кулешовой — 27:21,5.

Второй финишировала Анастасия Фалеева с отставанием 23,6 секунды. Тройку лучших замкнула Татьяна Сорина (+32,8).

Сама Степанова пропустила гонку.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что Александру Большунову тяжело даются победы на чемпионате России.

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