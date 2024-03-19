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Захарян: для комфортной жизни в Испании мне хватит €2 тысячи в месяц

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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни в Испании.
Захарян: для комфортной жизни в Испании мне хватит €2 тысячи в месяц
  • Legion-Media

«В Испании для комфортной жизни нужно меньше, чем в России. Стало меньше расходов, походов куда-то, меньше ресторанов. Просто для жизни €2 тыс., наверное, хватит», — цитирует Захаряна СЭ.

Напомним, что игрок забил свой дебютный гол за испанскую команду в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом».

Россиянин перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин в шутку посоветовал Захаряну выучить испанский язык.

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