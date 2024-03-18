Кожевников — об «Авангарде»: не ожидал, что они развалятся после первого тайма
«Не ожидал, что «Авангард» развалится после первого тайма. У их вратаря было много ошибок. Но они могут ещё преподнести сюрприз на выезде, две игры ещё. Сейчас я не вижу, чтобы они были готовы выигрывать, но команда у них сильная, два звена вообще замечательных», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».
Матч прошёл в Омске на стадионе «Джи-Драйв Арена» и завершился со счётом 7:0.
В составе ярославской команды шайбы забросили Максим Берёзкин (15-я), Степан Никулин (31-я, 35-я), Даниил Тесанов (36-я), Андрей Сергеев (39-я), Мартин Гернат (52-я), Александр Полунин (59-я).
Счёт в серии — 2-0 в пользу «Локомотива». Третья игра состоится в Ярославле 20 марта.
Ранее сообщалось, что СКА проиграл «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ.