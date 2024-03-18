Тарпищев: Медведев не был свежим к финалу с Алькарасом

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление россиянина Даниила Медведева в финале с испанцем Карлосом Алькарасом на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Выступление Медведева абсолютно нормальное. На поражение от Алькараса повлияли несколько факторов. Во-первых, Медведев не был свежим к финалу, потому что провёл больший объём на теннисном корте. И, во-вторых, Алькарас превосходил Даниила в первой подаче. На второй сет Медведева просто не хватило», — цитирует Тарпищева Sport24.

Он также подчеркнул, что российский теннисист играл грамотно и плотно против испанца.

Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

Таким образом, Медведев проиграл пятый подряд финал на турнирах ATP. Он трижды уступал итальянцу Яннику Синнеру и по разу — сербу Новаку Джоковичу и Алькарасу.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв опустился на шестое место в рейтинге ATP.