Макгрегор: у меня два боя по контракту с UFC

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал, когда собирается провести следующий поединок в американском ММА-промоушене.

«У меня осталось ещё два боя по контракту с UFC. Когда закончится работа по раскрутке фильма и празднование Дня святого Патрика, устрою себе изоляцию. Буду работать над возвращением в октагон. Я очень этого хочу», — заявил Макгрегор MMA Fighting.

В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее Макгрегор сообщил, что планирует провести несколько поединков в 2024 году.