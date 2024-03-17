Камоцци: Миранчук может рассчитывать на продление контракта с «Аталантой»
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«При такой игре он может рассчитывать на продление контракта с «Аталантой». Если этого не случится, то на рынке свободных агентов Алексей будет высоко котироваться среди итальянских клубов», — заявил Камоцци изданию «РБ Спорт».
В текущем сезоне Серии А российский хавбек сыграл за команду 27 матчей, забил три гола и отдал десять результативных передач. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2025 года. Стоимость футболиста оценивается в €9 млн.
Ранее матч «Аталанта» — «Фиорентина» отложили из-за сердечного приступа у гендиректора «фиалок».