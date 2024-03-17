RT в Telegram
Подпишись

Камоцци: Миранчук может рассчитывать на продление контракта с «Аталантой»

Короткая ссылка
Франко Камоцци, экс‑советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает, что текущей игрой полузащитник Алексей Миранчук заслужил новый контракт с итальянской «Аталантой».
Камоцци: Миранчук может рассчитывать на продление контракта с «Аталантой»
  • Gettyimages.ru

«При такой игре он может рассчитывать на продление контракта с «Аталантой». Если этого не случится, то на рынке свободных агентов Алексей будет высоко котироваться среди итальянских клубов», — заявил Камоцци изданию «РБ Спорт». 

В текущем сезоне Серии А российский хавбек сыграл за команду 27 матчей, забил три гола и отдал десять результативных передач. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2025 года. Стоимость футболиста оценивается в €9 млн.

Ранее матч «Аталанта» — «Фиорентина» отложили из-за сердечного приступа у гендиректора «фиалок». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить