Камоцци: Миранчук может рассчитывать на продление контракта с «Аталантой»

Франко Камоцци, экс‑советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает, что текущей игрой полузащитник Алексей Миранчук заслужил новый контракт с итальянской «Аталантой».

«При такой игре он может рассчитывать на продление контракта с «Аталантой». Если этого не случится, то на рынке свободных агентов Алексей будет высоко котироваться среди итальянских клубов», — заявил Камоцци изданию «РБ Спорт».

В текущем сезоне Серии А российский хавбек сыграл за команду 27 матчей, забил три гола и отдал десять результативных передач. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2025 года. Стоимость футболиста оценивается в €9 млн.

Ранее матч «Аталанта» — «Фиорентина» отложили из-за сердечного приступа у гендиректора «фиалок».