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Медведев считает, что его ждёт тяжёлый матч с Алькарасом в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Медведев считает, что его ждёт тяжёлый матч с Алькарасом в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
  • Gettyimages.ru

«Будет тяжело. Я видел полуфинал Карлоса — он играл очень хорошо. Особенно во втором и третьем сетах. Постараюсь бить сильнее, подавать больше эйсов и т. д. Надеюсь, у меня получится», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В полуфинале Медведев победил американца Томми Пола со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

В финале россиянин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Ранее Медведев назвал сумасшедшей ситуацией нашествие пчёл на турнире ATP в Индиан-Уэллсе.

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