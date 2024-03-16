Кучеров вошёл в тройку претендентов на «Харт Трофи» по версии The Score
- AP
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Первое место в рейтинге занял нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Он набрал 115 (42 + 73) очков в 67 матчах.
Далее идёт Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», у которого 106 (25 + 81) баллов в 62 играх.
Тройку замыкает российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. На его счету 112 (39 + 73) очков в 65 встречах.
Ранее сообщалось, что набравший пять очков Кучеров не вошёл в тройку звёзд дня в НХЛ.