Кучеров вошёл в тройку претендентов на «Харт Трофи» по версии The Score

Сайт The Score опубликовал свой список главных претендентов на награду «Харт Трофи» по итогам сезона Национальной хоккейной лиги-2023/24.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Он набрал 115 (42 + 73) очков в 67 матчах.

Далее идёт Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», у которого 106 (25 + 81) баллов в 62 играх.

Тройку замыкает российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. На его счету 112 (39 + 73) очков в 65 встречах.

Ранее сообщалось, что набравший пять очков Кучеров не вошёл в тройку звёзд дня в НХЛ.