Холанд является самым дорогим игроком АПЛ по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков Английской премьер-лиги по итогам промежуточного обновления.

Список возглавил нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Его оценивают в €180 млн.

Далее с одинаковой стоимостью расположились Букайо Сака из «Арсенала» и Филип Фоден из «Манчестер Сити» — €130 млн.

В нынешнем сезоне Холанд провёл за команду 33 матча во всех турнирах, забил 29 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче АПЛ.