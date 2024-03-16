Холанд является самым дорогим игроком АПЛ по версии Transfermarkt
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Список возглавил нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Его оценивают в €180 млн.
Далее с одинаковой стоимостью расположились Букайо Сака из «Арсенала» и Филип Фоден из «Манчестер Сити» — €130 млн.
В нынешнем сезоне Холанд провёл за команду 33 матча во всех турнирах, забил 29 мячей и сделал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче АПЛ.