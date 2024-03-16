Лещук: наверное, на стадионе «Зенита» самая угнетающая атмосфера

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России от «Зенита».

«Когда есть болельщики на стадионе «Зенита», да, обстановка угнетающая, наверное. У них большая группа фанатов. Ни на одном стадионе в России такого сейчас нет», — цитирует Лещука «РБ Спорт».

Встреча «Зенита» и «Динамо» прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0. В составе хозяев дублем отметился Матео Кассьерра.

Подопечные Сергея Семака вышли в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» же продолжит выступление в Пути регионов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» встретится со «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.