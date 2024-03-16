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Федерер шесть раз заплакал при просмотре фильма о последних днях своей карьеры

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Легендарный теннисист, 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер поделился впечатлениями от просмотра документального фильма о последних днях своей профессиональной карьеры.
Федерер шесть раз заплакал при просмотре фильма о последних днях своей карьеры
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Brunskill

«Кадры очень эмоциональные, тяжело смотреть. Я смотрел вместе с Миркой и Тони (Годсиком, агентом. — RT), и мы такие: «Боже, вот это да». Как будто мы снимаем полуторачасовой фильм «Последние 12 дней моей жизни». На днях я смотрел прогон фильма, и это сильно. Я плакал раз шесть», — признался Федерер GQ.

По его словам, в ленте есть множество моментов, когда он увидел на экране страдания. Видел, как приближается конечная точка карьеры. При этом Федерер признался, что эмоционально ему было сложно переживать это вновь.

В то же время швейцарский теннисист поделился, что изначально не собирался работать над выпуском документального фильма, так как не был готов рассказывать свою историю. Однако продюсерам удалось убедить его в идее выпустить картину.

Ранее Федерер заявил, что не скучает по теннису.

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