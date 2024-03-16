Зиньковский: хочется проверить себя на фоне сборных Сербии и Парагвая

Полузащитник сборной России Антон Зиньковский высказался о товарищеских матчах с Сербией и Парагваем.

«В сборную России еду с хорошим настроением, особенно после победы. Конечно, хочется проверить себя на фоне таких хороших команд, тем более с Сербией, с их-то составом. Это будет хорошая проверка для всей сборной», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Команда Валерия Карпина сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на товарищеские матчи — 28 футболистов.

Ранее сообщалось, что Гагарина выступит на матче между сборными России и Парагвая.