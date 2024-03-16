RT в Telegram
Подпишись

Зиньковский: хочется проверить себя на фоне сборных Сербии и Парагвая

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России Антон Зиньковский высказался о товарищеских матчах с Сербией и Парагваем.
Зиньковский: хочется проверить себя на фоне сборных Сербии и Парагвая
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«В сборную России еду с хорошим настроением, особенно после победы. Конечно, хочется проверить себя на фоне таких хороших команд, тем более с Сербией, с их-то составом. Это будет хорошая проверка для всей сборной», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Команда Валерия Карпина сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо». Всего в списке тренерского штаба сборной России на товарищеские матчи — 28 футболистов.

Ранее сообщалось, что Гагарина выступит на матче между сборными России и Парагвая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить