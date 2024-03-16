Игрок «Балтики» Бистрович: победить «Локомотив» было очень важно для нас

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за «Балтику», высказался о победе над «Локомотивом» в Пути РПЛ Кубка России.

«Победить «Локомотив» было очень важно для нас, для нашей уверенности и атмосферы в команде. Мы чувствуем, что хорошо тренируемся и играем. Грустно, когда твоя команда играет хорошо, но не добивается результата. Если будем реализовывать наши шансы, моменты, то всё будет хорошо», — цитирует Бистровича «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались калининградцы — 7-6. Таким образом, команда вышла в полуфинал Пути РПЛ.

В составе хозяев голом на третьей минуте отметился Наир Тикнизян. За гостей забил Данила Козлов (53-я).

Счёт первой игры — 2:2.

Ранее сообщалось, что «Зенит» встретится со «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.