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Игрок «Балтики» Бистрович: победить «Локомотив» было очень важно для нас

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Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за «Балтику», высказался о победе над «Локомотивом» в Пути РПЛ Кубка России.
Игрок «Балтики» Бистрович: победить «Локомотив» было очень важно для нас
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Победить «Локомотив» было очень важно для нас, для нашей уверенности и атмосферы в команде. Мы чувствуем, что хорошо тренируемся и играем. Грустно, когда твоя команда играет хорошо, но не добивается результата. Если будем реализовывать наши шансы, моменты, то всё будет хорошо», — цитирует Бистровича «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались калининградцы — 7-6. Таким образом, команда вышла в полуфинал Пути РПЛ.

В составе хозяев голом на третьей минуте отметился Наир Тикнизян. За гостей забил Данила Козлов (53-я).

Счёт первой игры — 2:2.

Ранее сообщалось, что «Зенит» встретится со «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

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