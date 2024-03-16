Гол Захаряна помог «Реал Сосьедад» победить «Кадис» в Примере
Игра завершилась со счётом 2:0.
В составе победителей отличились Микель Мерино и Арсен Захарян.
Отметим, что для россиянина это дебютный гол за испанскую команду. Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года.
«Реал Сосьедад» набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. У «Кадиса» 22 очка и 18-я позиция.
Ранее агент Захаряна высказался о вызове своего клиента в сборную России на мартовские сборы.