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Мать Боатенга заявила, что её сын уже много лет избивает женщин

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Мать экс-игрока «Баварии» и «Манчестер Сити» Жерома Боатенга Мартина рассказала о взаимоотношениях своего сына с девушками.
Мать Боатенга заявила, что её сын уже много лет избивает женщин
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan Romano

«Мой сын уже много лет подвергает женщин моральному и физическому насилию. Сейчас Касия Ленхардт покончила жизнь самоубийством, и он до сих пор не хочет мириться с последствиями своего поведения», — говорится в её письме 2021 года, которое сегодня опубликовал Der Spiegel.

Это не единственный эпизод, который приписывают футболисту. 9 сентября 2021 года немецкая прокуратура обвинила его в нападении на свою девушку Шерин Зенлер. Он нанёс ей травмы различной степени тяжести. Футболист выплатил денежный штраф, хотя ему грозил тюремный срок до пяти лет.

Ранее «Нюрнберг» выложил фото умершей экс-девушки Боатенга под постом «Салернитаны».

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