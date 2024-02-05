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«Нюрнберг» выложил фото умершей экс-девушки Боатенга под постом «Салернитаны»

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Пресс-служба женского футбольного клуба «Нюрнберг» отреагировала на подписание контракта бывшего защитника сборной Германии Жерома Боатенга с итальянской «Салернитаной».
«Нюрнберг» выложил фото умершей экс-девушки Боатенга под постом «Салернитаны»
  • Gettyimages.ru

После того как итальянский клуб опубликовал в социальной сети сообщение, посвящённое подписанию контракта с 35-летним немцем, «Нюрнберг» опубликовал фотографию его экс-девушки Касии Ленхардт, совершившей самоубийство в феврале 2021 года.

4 февраля Боатенг объявил о расставании с Ленхардт после того, как она разбила его машину. Он обвинил её в шантаже и назвал её причиной ссор со своей семьёй. Девушка в ответ обвинила его во лжи и регулярных изменах.

Защитник заключил с «Салернитаной» контракт до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии.

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