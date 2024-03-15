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Шлейхер и Белевцев победили в синхронных прыжках с вышки на Кубке Евразийских стран

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Россияне Никита Шлейхер и Александр Белевцев заняли первое место в синхронных прыжках с вышки на Кубке Евразийских стран.
Шлейхер и Белевцев победили в синхронных прыжках с вышки на Кубке Евразийских стран
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Они набрали 406,14 балла.

Второе место у Александра Бондаря и Руслана Тернового (404,88). Замкнули тройку кубинцы Бернальдо Ариас и Карлос Рамос (355,80).

Третий Кубок Евразийских стран проходит в Екатеринбурге с 15 по 17 марта. В состязаниях участвуют более 80 атлетов из восьми стран мира.

Ранее Тимошинина заняла первое место в прыжках с 10-метровой вышки на Кубке Евразийских стран.

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