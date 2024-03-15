Шлейхер и Белевцев победили в синхронных прыжках с вышки на Кубке Евразийских стран
- РИА Новости
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Они набрали 406,14 балла.
Второе место у Александра Бондаря и Руслана Тернового (404,88). Замкнули тройку кубинцы Бернальдо Ариас и Карлос Рамос (355,80).
Третий Кубок Евразийских стран проходит в Екатеринбурге с 15 по 17 марта. В состязаниях участвуют более 80 атлетов из восьми стран мира.
Ранее Тимошинина заняла первое место в прыжках с 10-метровой вышки на Кубке Евразийских стран.