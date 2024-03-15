Тимошинина заняла первое место в прыжках с 10-метровой вышки на Кубке Евразийских стран
- РИА Новости
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Тимошинина завершила выступление с результатом 342,85 балла. Вторую строчку заняла Екатерина Беляева с 322,8 балла. Третьей стала кубинка Энисли Гарсия (314,85).
Третий Кубок Евразийских стран проходит в Екатеринбурге с 15 по 17 марта. В состязаниях участвуют более 80 атлетов из восьми стран мира. Помимо России, на первенство заявлены спортсмены из Белоруссии, Армении, Узбекистана, Сербии, Кубы, Венесуэлы и Эквадора.
Ранее трамплинистка Лиза Кузина заявила, что разная жёсткость досок в различных городах России является проблемой для спортсменов.