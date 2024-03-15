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Тимошинина заняла первое место в прыжках с 10-метровой вышки на Кубке Евразийских стран

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Трёхкратная чемпионка Европы, серебряная медалистка первенства планеты по прыжкам в воду Юлия Тимошинина заняла первое место в соревнованиях по прыжкам с 10-метровой вышки в рамках третьего Кубка Евразийских стран, который проходит в Екатеринбурге.
Тимошинина заняла первое место в прыжках с 10-метровой вышки на Кубке Евразийских стран
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

Тимошинина завершила выступление с результатом 342,85 балла. Вторую строчку заняла Екатерина Беляева с 322,8 балла. Третьей стала кубинка Энисли Гарсия (314,85).

Третий Кубок Евразийских стран проходит в Екатеринбурге с 15 по 17 марта. В состязаниях участвуют более 80 атлетов из восьми стран мира. Помимо России, на первенство заявлены спортсмены из Белоруссии, Армении, Узбекистана, Сербии, Кубы, Венесуэлы и Эквадора.

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