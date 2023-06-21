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Кузина назвала проблемой разную жёсткость трамплинов в российских городах

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Трамплинистка Лиза Кузина заявила, что разная жёсткость досок в различных городах России является проблемой для спортсменов.
Кузина назвала проблемой разную жёсткость трамплинов в российских городах
  • Gettyimages.ru
  • © vm

«Это реальная проблема, кстати. Например, на нашей постоянной базе «Озеро Круглое» доски достаточно жёсткие. Когда их только поставили, очень трудно толкаться было. Только привыкла к этому, как мы уехали в Саратов на кубок Евразийских стран. А там очень мягкие доски, которые приходилось максимально сильно продавливать, чтобы хорошо оттолкнуться. Я запаниковала даже. Но потом обратила внимание на то, что не только у меня не получается, но и у нашего сильного трамплиниста Никиты Шлейхера. На второй день мы к этим доскам уже более или менее приспособились», — заявила спортсменка в интервью RT.

Ранее Кузина призналась, что во время пандемии коронавируса у неё возникала мысль уехать в США.

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