Кузина назвала проблемой разную жёсткость трамплинов в российских городах

Трамплинистка Лиза Кузина заявила, что разная жёсткость досок в различных городах России является проблемой для спортсменов.

«Это реальная проблема, кстати. Например, на нашей постоянной базе «Озеро Круглое» доски достаточно жёсткие. Когда их только поставили, очень трудно толкаться было. Только привыкла к этому, как мы уехали в Саратов на кубок Евразийских стран. А там очень мягкие доски, которые приходилось максимально сильно продавливать, чтобы хорошо оттолкнуться. Я запаниковала даже. Но потом обратила внимание на то, что не только у меня не получается, но и у нашего сильного трамплиниста Никиты Шлейхера. На второй день мы к этим доскам уже более или менее приспособились», — заявила спортсменка в интервью RT.

Ранее Кузина призналась, что во время пандемии коронавируса у неё возникала мысль уехать в США.