Кузина призналась, что во время пандемии коронавируса возникала мысль уехать в США

Трамплинистка Лиза Кузина рассказала, как планировала поехать учиться в американский университет.

«Вот, как раз на карантине я думала: наверное, мне стоит больше заниматься английским. И, скорее всего, да, пойти по стопам Насти Поздняковой и Маши Поляковой.

Потом что-то во мне перемкнуло. Я стала постоянно думать о том, что не могу решиться на этот шаг. Что меня как спортсменку целиком и полностью сделал мой тренер Александр Виноградов. Он ведь не просто тренировал меня в бассейне, но и поддерживал во всех жизненных ситуациях. Плюс мне казалось, что тренер очень расстроится, если узнает о моих намерениях. Поэтому в разговорах с ним я какое-то время вообще эту тему не поднимала. Потом, правда, тренер всё-таки узнал, что я подумываю о переезде — прочитал об этом в какой-то газете.

Александр Николаевич старался никак не проявлять огорчения, но к тому моменту я уже всё для себя решила. Поэтому сразу сказала тренеру: мол, не переживайте, это так, мысли вслух были, ничего серьёзного. Да и как я могла уехать, зная, что у нас ещё не достигнута совместная цель?» — заявила спортсменка в интервью RT.

Ранее трамплинистка Кузина рассказала, что много плакала из-за непопадания на Олимпиаду.