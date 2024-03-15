Роднина проголосовала на выборах президента России

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина проголосовала на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в подмосковных Химках.

«Выборы — наше конституционное право. В такой ситуации, когда действительно мы выбираем наше будущее, стоять в стороне и просто наблюдать, как это делают другие — неправильно», — отметила Роднина, слова которой приводятся в сообщении Telegram-канала пресс-центра Московской области.



По словам бывшей фигуристки, каждый гражданин имеет право высказать своё личное мнение о будущем страны.



Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта.



Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин проголосовал на выборах президента России.