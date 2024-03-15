Роднина проголосовала на выборах президента России
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Выборы — наше конституционное право. В такой ситуации, когда действительно мы выбираем наше будущее, стоять в стороне и просто наблюдать, как это делают другие — неправильно», — отметила Роднина, слова которой приводятся в сообщении Telegram-канала пресс-центра Московской области.
По словам бывшей фигуристки, каждый гражданин имеет право высказать своё личное мнение о будущем страны.
Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин проголосовал на выборах президента России.