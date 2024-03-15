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Роднина проголосовала на выборах президента России

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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина проголосовала на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в подмосковных Химках.
Роднина проголосовала на выборах президента России
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Выборы — наше конституционное право. В такой ситуации, когда действительно мы выбираем наше будущее, стоять в стороне и просто наблюдать, как это делают другие — неправильно», — отметила Роднина, слова которой приводятся в сообщении Telegram-канала пресс-центра Московской области.

По словам бывшей фигуристки, каждый гражданин имеет право высказать своё личное мнение о будущем страны.

Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин проголосовал на выборах президента России.

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