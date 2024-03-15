Министр спорта Матыцин проголосовал на выборах президента России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин проголосовал на выборах президента на одном из московских избирательных участков.

«В этой школе я учился, долгое время работала моя сестра, здесь живут мои родители, поэтому честь и гордость голосовать именно здесь. Считаю значимым, когда человек привязан к месту рождения», — отметил Матыцин, слова которого приводит пресс‑служба ведомства.



Функционер добавил, что каждый человек должен выбрать того кандидата, которого считает достойным.

Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта.



Матыцин является главой Министерства спорта с 2020 года.



Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что вместе с командой проголосовал на выборах президента России.