RT в Telegram
Подпишись

Министр спорта Матыцин проголосовал на выборах президента России

Короткая ссылка
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин проголосовал на выборах президента на одном из московских избирательных участков.

«В этой школе я учился, долгое время работала моя сестра, здесь живут мои родители, поэтому честь и гордость голосовать именно здесь. Считаю значимым, когда человек привязан к месту рождения», — отметил Матыцин, слова которого приводит пресс‑служба ведомства.

Функционер добавил, что каждый человек должен выбрать того кандидата, которого считает достойным. 

Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта.

Матыцин является главой Министерства спорта с 2020 года. 

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что вместе с командой проголосовал на выборах президента России. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить