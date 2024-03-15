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Саутин рассказал, как в 1991 году получил четыре ножевых ранения в драке

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Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин рассказал о драке осенью 1991 года, в которой получил четыре ножевых ранения.
Саутин рассказал, как в 1991 году получил четыре ножевых ранения в драке
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«6 октября… до сих пор воспринимаю как второй день рождения, на улице у нас в Воронеже просто столкнулись две группировки, как тогда их все называли. Слово за слово, повздорили из-за какой-то ерунды, завязалась самая обычная драка. У нас всегда на этот счёт была договорённость, что дерёмся без всяких лишних принадлежностей. Ни ножей, ни пистолетов, которые тогда уже стали появляться», — признался Саутин в интервью RT.

Как сказал Саутин, его оппонент нарушил это негласное правило и достал нож, судя по всему, опасаясь своего поражения.

«Тем более у него отец был милиционер, и парень заведомо понимал, что ему ничего не угрожает. Сначала просто пырнул меня, а когда я упал на колени, ещё три раза ударил ножом в спину», — добавил прыгун в воду.

По его словам, от смерти его спас друг, благодаря которому его в кратчайшие сроки доставили в больницу.

«Мой друг случайно заглянул за угол и увидел, что я лежу. Сразу выбежал на дорогу, остановил машину, просто бросившись наперерез. Остановилась девчонка, которая училась с нами в школе, а в тот вечер просто каталась по городу со своим молодым человеком — на стареньком 413-м «Москвиче». Мы до сих пор поддерживаем отношения, дружим. Этим людям я просто обязан по жизни.

Ранее Саутин признался, что после Игр неоднократно задумывался о завершении спортивной карьеры.

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