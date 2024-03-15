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Саутин: после каждого олимпийского сезона думал закончить с прыжками

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Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин признался, что после Игр неоднократно задумывался о завершении спортивной карьеры.

«Признаюсь, сам после каждого олимпийского сезона думал о том, чтобы закончить с прыжками в воду и никогда больше их не видеть. Сколько раз говорил, что заканчиваю, что сил нет терпеть. Но проходило какое-то время, снова возвращался в бассейн. Ну а потом, когда уже появились дети, привёл их в бассейн только с одной мыслью — чтобы они научились плавать. Ну, и чтобы заняты были, не болтались без дела. А они захотели учиться и прыгать тоже», — сказал Саутин в интервью RT.

За свою карьеру Саутин завоевал семь медалей на Олимпиаде, в том числе золото на Играх 1996 года в Атланте и на Играх 2000 года в Сиднее. Также он пять раз занимал первое место на чемпионатах мира, 11 — на первенствах Европы.

Ранее олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров выразил мнение, что лидерам российской сборной было бы сложно находиться на Олимпиаде в Париже.

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