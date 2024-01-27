Захаров: находиться нашим лидерам сборной по прыжкам в воду на Играх было бы очень тяжело

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров считает, что лидерам российской сборной было бы сложно находиться на Олимпиаде в Париже.

«По тому, как развивалась ситуация, было прекрасно понятно, что вряд ли кто‑то из наших ребят будет выступать на Играх в Париже. Но даже если бы были квоты, если бы кто‑то решил выступить на этой Олимпиаде, находиться нашим лидерам сборной там было бы очень тяжело», — приводит слова Захарова «Матч ТВ».

27 января президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин сообщил, что российские спортсмены не будут принимать участие в Олипиаде-2024.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Саутин прокомментировал отказ российских атлетов от регистрации на чемпионате мира в Катаре, который является последним квалификационным стартом на Олимпиаду-2024 в Париже.