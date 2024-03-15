Мостовой: все будут желать, чтобы «Спартаку» в полуфинале Кубка попалась «Балтика»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Я думаю, что домашний стадион помог «Спартаку» обыграть «Оренбург». Понятное дело, что все будут желать, чтобы «Спартаку» в полуфинале Кубка России попалась «Балтика», — цитирует Мостового «Чемпионат».
В 1/2 финала пробились «Спартак», «Балтика», «Зенит» и ЦСКА.
На этой стадии команды проведут по два матча — дома и в гостях. Победитель выйдет в финал Пути РПЛ, проигравший опустится в нижнюю сетку — в Путь регионов.
Ранее «Балтика» убралась в раздевалке и оставила сувениры «Локомотиву».