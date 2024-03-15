Хлусевич: журналисты постоянно создают проблемы «Спартаку», но в команде всё хорошо

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о выступлении столичного клуба после зимней паузы.

«Что касается всех новостей, которые появляются вокруг «Спартака», то в каждой из них есть что-то положительное», — цитирует Хлусевича «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в матче чемпионата России с «Факелом» (0:2), красно-белые выступили неудачно, но смогли реабилитироваться в кубковой встрече с «Оренбургом» (3:2).

«По-моему, если честно, это журналисты постоянно создают проблемы «Спартаку» (смеётся). Мы нашли крайнего, но на самом деле всё хорошо», — добавил Хлусевич.

«Спартак» победил «Оренбург» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Встреча на «Лукойл Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В РПЛ столичная команда с 31 очком по итогам 20 туров занимает шестое место.

Ранее стали известны все участники полуфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу.