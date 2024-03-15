RT в Telegram
Подпишись

Хлусевич: журналисты постоянно создают проблемы «Спартаку», но в команде всё хорошо

Короткая ссылка
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о выступлении столичного клуба после зимней паузы.
Хлусевич: журналисты постоянно создают проблемы «Спартаку», но в команде всё хорошо
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Что касается всех новостей, которые появляются вокруг «Спартака», то в каждой из них есть что-то положительное», — цитирует Хлусевича «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в матче чемпионата России с «Факелом» (0:2), красно-белые выступили неудачно, но смогли реабилитироваться в кубковой встрече с «Оренбургом» (3:2).

«По-моему, если честно, это журналисты постоянно создают проблемы «Спартаку» (смеётся). Мы нашли крайнего, но на самом деле всё хорошо», — добавил Хлусевич.

«Спартак» победил «Оренбург» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Встреча на «Лукойл Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В РПЛ столичная команда с 31 очком по итогам 20 туров занимает шестое место.

Ранее стали известны все участники полуфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить