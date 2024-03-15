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Большунов может пропустить первые гонки чемпионата России из-за болезни

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что олимпийский чемпион Александр Большунов может пропустить первые гонки чемпионата России в Малиновке.
Большунов может пропустить первые гонки чемпионата России из-за болезни
  • РИА Новости

«Болезнь пока не позволяет ему тренироваться, серьёзных улучшений нет. Большунов тренируется в поддерживающем режиме. Вполне вероятно, что первые гонки будут под вопросом», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, что Большунов выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших. В нынешнем сезоне спортсмен победил на всех гонках Кубка России.

Чемпионат России пройдёт в Архангельской области с 16 по 24 марта.

Ранее Большунов назвал себя своим главным соперником.

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