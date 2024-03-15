Большунов может пропустить первые гонки чемпионата России из-за болезни
- РИА Новости
«Болезнь пока не позволяет ему тренироваться, серьёзных улучшений нет. Большунов тренируется в поддерживающем режиме. Вполне вероятно, что первые гонки будут под вопросом», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».
Напомним, что Большунов выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших. В нынешнем сезоне спортсмен победил на всех гонках Кубка России.
Чемпионат России пройдёт в Архангельской области с 16 по 24 марта.
Ранее Большунов назвал себя своим главным соперником.