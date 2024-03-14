RT в Telegram
Подпишись

Ари: в «Краснодар» вернулся тренер, который олицетворяет клуб

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Краснодара» Ари высказался об увольнении главного тренера команды Владимира Ивича и назначении на его место Мурада Мусаева.
Ари: в «Краснодар» вернулся тренер, который олицетворяет клуб
  • РИА Новости

«Если руководство считает, что команда может потерять шанс стать чемпионом, или считает, что сейчас подходящее время для перемен, то я согласен. Вернулся тренер, который олицетворяет клуб и нравится болельщикам. Игрокам он обязательно понравится», — цитирует Ари Metaratings.

Он добавил, что верит в чемпионство клуба в нынешнем сезоне.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. 

Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил о возвращении Мусаева на пост главного тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить