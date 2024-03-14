Ари: в «Краснодар» вернулся тренер, который олицетворяет клуб

Бывший нападающий «Краснодара» Ари высказался об увольнении главного тренера команды Владимира Ивича и назначении на его место Мурада Мусаева.

«Если руководство считает, что команда может потерять шанс стать чемпионом, или считает, что сейчас подходящее время для перемен, то я согласен. Вернулся тренер, который олицетворяет клуб и нравится болельщикам. Игрокам он обязательно понравится», — цитирует Ари Metaratings.

Он добавил, что верит в чемпионство клуба в нынешнем сезоне.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года.

Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил о возвращении Мусаева на пост главного тренера.