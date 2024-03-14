Ари: в «Краснодар» вернулся тренер, который олицетворяет клуб
- РИА Новости
«Если руководство считает, что команда может потерять шанс стать чемпионом, или считает, что сейчас подходящее время для перемен, то я согласен. Вернулся тренер, который олицетворяет клуб и нравится болельщикам. Игрокам он обязательно понравится», — цитирует Ари Metaratings.
Он добавил, что верит в чемпионство клуба в нынешнем сезоне.
13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года.
Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил о возвращении Мусаева на пост главного тренера.