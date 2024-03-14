Трусова рассказала, в каком шоу хотела бы принять участие

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине в женском одиночном катании Александра Трусова ответила, в каком шоу хотела бы выступить в качестве участника.

«Я бы очень хотела принять участие в «Громком вопросе». Это из того, что я помню и очень хочу. А так, как участник… Там прям участвовать надо. Я не умею импровизировать», — призналась Трусова «Чемпионату».

За свою карьеру Трусова завоевала серебро чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы, а в 2022 году завоевала медаль зимних Олимпийских игр в Пекине, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.

Ранее Трусова заявила о желании сняться в кино.