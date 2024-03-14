Чемпионку России среди юниоров в беге отстранили на три года за допинг

Чемпионка России среди юниоров в беге на 3 тыс. м Анастасия Куницына дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщила пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), в допинг-пробе Куницыной было обнаружено запрещённое вещество. При этом уточнять, какое именно, в организации не стали.

Срок отстранения Куницыной будет отсчитываться с 5 марта 2024 года и завершится 26 февраля 2027-го. Были аннулированы все результаты спортсменки, показанные ей с 9 февраля.

Ранее стало известно, что бывший президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко был отстранён на один год за оскорбительные выражения в адрес должностных лиц национальной федерации, Международного союза велосипедистов (UCI) и Международного олимпийского комитета (МОК).