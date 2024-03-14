Бывшего главу Федерации велоспорта Украины отстранили на год за оскорбления представителей МОК

Бывший президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко был отстранён на один год за оскорбительные выражения в адрес должностных лиц национальной федерации, Международного союза велосипедистов (UCI) и Международного олимпийского комитета (МОК).

Как сообщили в пресс-службе UCI, решение об отстранении Башенко вынесла комиссия по этике организации. Помимо прочего, функционер обязан выплатить штраф в размере 5 тыс. швейцарских франков. Срок отстранения будет отсчитываться с 23 мая 2023 года.

При этом в UCI не стали делиться подробностями инцидента, завершившегося отстранением Башенко, уволенного с поста главы Федерации велоспорта Украины в августе 2019 года.

Ранее сообщалось, что тренер по физической подготовке одесского футбольного клуба «Черноморец» Игорь Касьяненко не вернулся с командой на Украину после сборов в Турции.