Капитан «Амура» Шевченко предположил, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки
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«Человек, который забил 800 шайб, думаю, знает, как справляться с разными ситуациями. Он забивает с одной точки, и все это знают, но он продолжает это делать. Я более чем уверен, за два года он сможет побить рекорд Гретцки», — цитирует Шевченко Metaratings.
Форвард «Амура» напомнил, что в ходе первой половины чемпионата у Овечкина не получалось забивать на регулярной основе. Но также назвал Александра «серийным игроком», способным выдать яркий отрезок со множеством заброшенных шайб.
В нынешнем сезоне Овечкин провёл 61 матч, в которых забросил 18 шайб и отдал 31 результативную передачу. В общей сложности он забил 840 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету легендарного Уэйна Гретцки — 894 точных броска.
Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Сергея Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.