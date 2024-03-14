Капитан «Амура» Шевченко предположил, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Нападающий команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Дмитрий Шевченко считает, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин за два года побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Человек, который забил 800 шайб, думаю, знает, как справляться с разными ситуациями. Он забивает с одной точки, и все это знают, но он продолжает это делать. Я более чем уверен, за два года он сможет побить рекорд Гретцки», — цитирует Шевченко Metaratings.

Форвард «Амура» напомнил, что в ходе первой половины чемпионата у Овечкина не получалось забивать на регулярной основе. Но также назвал Александра «серийным игроком», способным выдать яркий отрезок со множеством заброшенных шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 61 матч, в которых забросил 18 шайб и отдал 31 результативную передачу. В общей сложности он забил 840 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету легендарного Уэйна Гретцки — 894 точных броска.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Сергея Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.