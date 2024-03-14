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Лещук — о Радимове: не признаёт, что хайпует на моём имени

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Голкипер московского «Динамо» Илья Лещук ответил на вопрос о конфликте с бывшим полузащитником санкт-петербургского «Зенита» Владиславом Радимовым.
Лещук — о Радимове: не признаёт, что хайпует на моём имени
  • РИА Новости

«Почему Радимов часто говорит про меня? Болтает и болтает. Ну что теперь? Нравится ему про меня говорить. Он не признаёт, что хайпует на моём имени. Ты же спрашиваешь у меня про это — значит, получается, у него. Ему интересно зацепить меня, видимо, это его новая медийная работа», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

По словам вратаря бело-голубых, Радимов предлагал ему спор, по условиям которого он должен был провести 50 матчей до того, как ему исполнится 30 лет. Как сказал Лещук, на пари он не согласился, но выразил надежду достичь этой отметки.

Лещук является воспитанником московского «Динамо», за основную команду которого он выступает с 2018 года. По данным Transfermarkt, за москвичей он провёл суммарно 53 встречи, 30 из которых — в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Динамо» потерпело поражение от «Зенита» в ответном матче Кубка России и покинуло Путь РПЛ.

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