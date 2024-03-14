Кобелев считает, что «Краснодар» может побороться с «Зенитом» за золото РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев выразил мнение, что пока рано говорить о завершении чемпионской гонки в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Впереди ещё десять туров РПЛ. Случиться может всё что угодно. «Динамо» находится в хорошей физической форме. Это надо признать. Пока непонятно, как поведёт себя «Краснодар» после смены тренера. Иногда такие перестановки могут приводить к эмоциональному подъёму команды. Так что я бы «быков» со счетов пока точно не сбрасывал», — приводит слова Кобелева «Спорт-Экспресс».

По словам наставника, пока у него нет уверенности в успехе «Зенита» в чемпионате, хотя тот располагает более длинной скамейкой, чем конкуренты, а также обладает психологией победителей. Однако не стал исключать, что «Краснодар» и «Динамо» сумеют навязать борьбу петербуржцам.

После 20 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу с 40 очками. «Краснодар» занимает вторую строчку (39), «Динамо» — третью (38).

Ранее бразильский защитник «Зенита» Нино заявил, что хотел бы получить российский паспорт.