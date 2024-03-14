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Степанова: спуски в сборной технично прохожу я и Терентьева

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Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что в лыжных гонках никто не застрахован от падений, а в сборной России только она и Наталья Терентьева умеют технично проходить спуски.
Степанова: спуски в сборной технично прохожу я и Терентьева
  • РИА Новости

«Никто не застрахован от падений на лыжах или роллерах — и я падаю несколько раз в сезоне, иногда больно. Но скажу без ложной скромности, что спуски в нашей сборной сейчас умеют технично проходить всего две девушки: Наталья Терентьева и я», — заявила Степанова «Матч ТВ». 

8 марта в масс-старте на Спартакиаде произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента девять спортсменок госпитализированы, 15 лыжниц сошли с дистанции. Гонка была остановлена.

Ранее тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, зачем Александр Большунов принял участие в Дёминском марафоне, после которого появилась информация о болезни лыжника.

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