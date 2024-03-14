Степанова: спуски в сборной технично прохожу я и Терентьева
- РИА Новости
«Никто не застрахован от падений на лыжах или роллерах — и я падаю несколько раз в сезоне, иногда больно. Но скажу без ложной скромности, что спуски в нашей сборной сейчас умеют технично проходить всего две девушки: Наталья Терентьева и я», — заявила Степанова «Матч ТВ».
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