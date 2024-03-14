Глава ФФК Москвы: мужское и парное фигурное катание отстают в развитии

Глава Федерации фигурного катания на коньках города Москвы Антон Абдурахманов считает, что женское катание и танцы на льду в Москве развиты лучше, чем мужское и парное катание.

«Московские фигуристы выиграли больше всех медалей на проходившей в феврале зимней Спартакиаде. У нас два первых места в танцах на льду, выступление девочек все помнят. К сожалению, некоторые фигуристки не смогли выступить на том турнире из-за травм, но я как президент московской федерации, в принципе доволен, как наши спортсмены выступили на Спартакиаде сильнейших. Но нам надо подтягивать результаты в мужском одиночном и парном катании», — цитирует Абдурахманова ТАСС.



Соревнования по фигурному катанию Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов проходили в Магнитогорске. Московские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и бронзовую награды.

Ранее олимпийский чемпион Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду заявил, что изменения в правилах убили ритм‑танец.