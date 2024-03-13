Кацалапов: изменения в правилах убили ритм-танец

Олимпийский чемпион Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, заявил, что изменения в правилах убили ритм‑танец.

«В этом году изменения в правилах убили короткую программу. Никто, даже фигуристы не могут отличить, что происходит на льду. Мой коллега комментатор Александр Гришин просит объяснить, что происходит на льду. Я смотрю и не понимаю», — заявил Кацалапов «Матч ТВ».

Напомним, что в сезоне-2023/24 Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил смешивание музыки 1980-х и других стилей в ритм-танце.

Фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине. В минувшем сезоне пара не выступала из-за проблем со здоровьем и свадьбы.

Ранее Кацалапов высказался о тренерской работе.