RT в Telegram
Подпишись

Кацалапов: изменения в правилах убили ритм-танец

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, заявил, что изменения в правилах убили ритм‑танец.
Кацалапов: изменения в правилах убили ритм-танец
  • РИА Новости

«В этом году изменения в правилах убили короткую программу. Никто, даже фигуристы не могут отличить, что происходит на льду. Мой коллега комментатор Александр Гришин просит объяснить, что происходит на льду. Я смотрю и не понимаю», — заявил Кацалапов «Матч ТВ». 

Напомним, что в сезоне-2023/24 Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил смешивание музыки 1980-х и других стилей в ритм-танце. 

Фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине. В минувшем сезоне пара не выступала из-за проблем со здоровьем и свадьбы.

Ранее Кацалапов высказался о тренерской работе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить