Кацалапов: изменения в правилах убили ритм-танец
- РИА Новости
«В этом году изменения в правилах убили короткую программу. Никто, даже фигуристы не могут отличить, что происходит на льду. Мой коллега комментатор Александр Гришин просит объяснить, что происходит на льду. Я смотрю и не понимаю», — заявил Кацалапов «Матч ТВ».
Напомним, что в сезоне-2023/24 Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил смешивание музыки 1980-х и других стилей в ритм-танце.
Фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине. В минувшем сезоне пара не выступала из-за проблем со здоровьем и свадьбы.
Ранее Кацалапов высказался о тренерской работе.