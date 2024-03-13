Кацалапов: если мы с Синициной станем тренерами, то будем работать на результат

Двукратный олимпийский чемпион в командном турнире Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, высказался о тренерской работе.

«Есть очень много всего, чем хочется поделиться. Профессия тренера требует очень большой отдачи, ты должен жить на катке и выращивать маленькое поколение. Если мы будем работать тренерами, то только так. Днём и ночью работать на результат», — цитирует Кацалапова «Матч ТВ».

Фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине в индивидуальном турнире.

Ранее бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян заявил, что соревнования в России проходят на высочайшем уровне.