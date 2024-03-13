Кацалапов: если мы с Синициной станем тренерами, то будем работать на результат
- РИА Новости
«Есть очень много всего, чем хочется поделиться. Профессия тренера требует очень большой отдачи, ты должен жить на катке и выращивать маленькое поколение. Если мы будем работать тренерами, то только так. Днём и ночью работать на результат», — цитирует Кацалапова «Матч ТВ».
Фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине в индивидуальном турнире.
Ранее бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян заявил, что соревнования в России проходят на высочайшем уровне.