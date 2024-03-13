Варданян: турниры по фигурному катанию проходят в России на высочайшем уровне
- РИА Новости
«Соревнования в России проходят на высочайшем уровне. Таким не может похвастаться ни одна страна. За границей следят за всеми нашими турнирами и спортсменами. Возможные консультации ISU с отечественной федерацией имеют место», — заявил Варданян «Матч ТВ».
9 октября Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
1 марта президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Варданяну. Функционер занимал пост спортивного директора ФФКВ до мая 2023 года
Ранее российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли под опеку большого баклана из Ленинградского зоопарка.