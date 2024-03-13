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Варданян: турниры по фигурному катанию проходят в России на высочайшем уровне

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Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян заявил, что соревнования в России проходят на высочайшем уровне.
Варданян: турниры по фигурному катанию проходят в России на высочайшем уровне
  • РИА Новости

«Соревнования в России проходят на высочайшем уровне. Таким не может похвастаться ни одна страна. За границей следят за всеми нашими турнирами и спортсменами. Возможные консультации ISU с отечественной федерацией имеют место», — заявил Варданян «Матч ТВ». 

9 октября Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

1 марта президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Варданяну. Функционер занимал пост спортивного директора ФФКВ до мая 2023 года

Ранее российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли под опеку большого баклана из Ленинградского зоопарка.

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